09 октября 2025 в 14:48

Экс-чиновник сгорел заживо в доме на колесах в свой день рождения

Экс-чиновник из Смоленской области Олег Иванов сгорел в своем фургоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший начальник главного управления Смоленской области по гражданско-патриотическому воспитанию и делам молодежи Олег Иванов заживо сгорел в доме на колесах в свой день рождения, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, обгоревшее тело обнаружили на территории социального центра в Сергиевом Посаде.

По предварительным данным, Иванов приехал на стажировку по спецпрограмме «Герои Подмосковья» на своем фургоне, полностью оборудованном для жизни. Снимать номер в санатории он не стал и проживал в машине. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Экс-чиновнику было 56 лет.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья сгорела заживо в собственной квартире. Инцидент произошел в Воскресенке, где 45-летняя женщина облила дверь 47-летней знакомой горючей жидкостью после того, как обвинила ее в краже своей собаки.

До этого в Санкт-Петербурге пьяный мужчина поджег машину бывшей жены. Повреждения получил автомобиль Kia Sportage, припаркованный на стоянке. Предполагается, что петербуржец недавно развелся и таким способом решил отомстить экс-супруге.

смерти
Подмосковье
пожары
Смоленская область
Экс-чиновник сгорел заживо в доме на колесах в свой день рождения
