Экс-чиновник сгорел заживо в доме на колесах в свой день рождения

Бывший начальник главного управления Смоленской области по гражданско-патриотическому воспитанию и делам молодежи Олег Иванов заживо сгорел в доме на колесах в свой день рождения, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, обгоревшее тело обнаружили на территории социального центра в Сергиевом Посаде.

По предварительным данным, Иванов приехал на стажировку по спецпрограмме «Герои Подмосковья» на своем фургоне, полностью оборудованном для жизни. Снимать номер в санатории он не стал и проживал в машине. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Экс-чиновнику было 56 лет.

