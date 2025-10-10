Блогера Камнева арестовали по делу о хищении средств Суд в Москве арестовал блогера Камнева по делу о хищении средств у АО «ГАТР»

Басманный районный суд Москвы арестовал блогера Николая Камнева по делу о хищении средств у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (АО «ГАТР») Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС. В пятницу его задержали вместе с главой Центра управления регионом (ЦУР) Еленой Никитиной и заместителем гендиректора канала «Санкт-Петербург» Сергеем Сыровым.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <...> на срок два месяца, — говорится в решении судьи.

В отношении Камнева возбудили уголовное дело по статье 174 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».) Скандально известный блогер считался пиарщиком вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. В 2018–2019 годах он возглавлял интернет-телеканал «Город+».

Ранее стало известно, что арестованная в тот же день Никитина упоминалась в деле бывшего медиаменеджера структур бизнесмена Евгения Пригожина Ильи Горбунова. Его признали виновным в вымогательстве денег у бывшего главы телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, а так же в хранении наркотических средств.