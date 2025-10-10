В российском аэропорту ввели ограничения

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аэропорт Краснодара ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. Согласно извещению Росавиации, воздушная гавань работает с 09:00 до 19:00 мск с предельной интенсивностью пять рейсов в час.

До этого при выполнении рейса авиакомпании Nouvelair Tunisie из Монастира в Москву в аэропорту отправления не были загружены 111 единиц багажа. Авиакомпания приняла меры, необходимые для доставки недостающего багажа, а пассажиры должны были получить подробную информацию о процедуре.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево самолет, выехавший на взлетную полосу для рейса в Санкт-Петербург, был возвращен на стоянку из-за панической атаки у пассажира. Медики эвакуировали человека, после чего лайнер вернулся к терминалу.