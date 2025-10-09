Более 100 чемоданов «забыли» загрузить в самолет из Туниса в Москву

При выполнении рейса BJ804 авиакомпании Nouvelair Tunisie из Монастира в Москву возникла масштабная недогрузка багажа. В аэропорту отправления на борт не попали 111 единиц багажа пассажиров, сообщили официальные представители аэропорта Внуково в своем Telegram-канале.
К сожалению, 111 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления. Авиакомпания принимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж, — указано в сообщении.
Инцидент произошел при подготовке воздушного судна к вылету из тунисского города Монастир. По предварительной информации, сбой произошел на этапе погрузочных работ.
Представители воздушной гавани заверили, что авиакомпания активно работает над разрешением сложившейся ситуации. В ближайшее время пассажирам будет предоставлена подробная информация о процедуре доставки их вещей.
Специалисты авиаперевозчика принимают все необходимые меры для скорейшей доставки недостающего багажа в Москву. Аэропорт Внуково взял на себя координацию действий по информированию пострадавших пассажиров.
Ранее сообщалось, что сотни российских туристов не могли вылететь из Антальи более четырех часов. Были задержаны рейсы Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург.