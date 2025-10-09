Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 01:37

Более 100 чемоданов «забыли» загрузить в самолет из Туниса в Москву

Более 110 единиц багажа не загрузили на рейс BJ804 из Монастира во Внуково

Пассажиры в здании аэропорта Внуково Пассажиры в здании аэропорта Внуково Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

При выполнении рейса BJ804 авиакомпании Nouvelair Tunisie из Монастира в Москву возникла масштабная недогрузка багажа. В аэропорту отправления на борт не попали 111 единиц багажа пассажиров, сообщили официальные представители аэропорта Внуково в своем Telegram-канале.

К сожалению, 111 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления. Авиакомпания принимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж, — указано в сообщении.

Инцидент произошел при подготовке воздушного судна к вылету из тунисского города Монастир. По предварительной информации, сбой произошел на этапе погрузочных работ.

Представители воздушной гавани заверили, что авиакомпания активно работает над разрешением сложившейся ситуации. В ближайшее время пассажирам будет предоставлена подробная информация о процедуре доставки их вещей.

Специалисты авиаперевозчика принимают все необходимые меры для скорейшей доставки недостающего багажа в Москву. Аэропорт Внуково взял на себя координацию действий по информированию пострадавших пассажиров.

Ранее сообщалось, что сотни российских туристов не могли вылететь из Антальи более четырех часов. Были задержаны рейсы Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург.

