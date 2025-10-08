Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 00:33

Сотни российских туристов застряли в аэропорту Турции

РИАН: сотни российских туристов задержали в аэропорту Турции на четыре часа

Turkish Airlines Turkish Airlines Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотни российских туристов не могут вылететь из Антальи уже более четырех часов, передает РИА Новости. По данным агентства, были задержаны рейсы Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург.

На «горячей линии» авиакомпании Turkish Airlines объяснили, что отмена вылетов в российские города связана с операционными изменениями. На некоторых рейсах запланированы замещающие вылеты с новыми номерами.

Сегодня утром мы ввели операционные изменения в рейсах из Антальи в российские города <…> Пассажиры были проинформированы об этом по SMS и электронной почте, — заявила представитель компании.

В аэропорту Антальи россиянам предложили сдать покупки в дьюти-фри, получить багаж обратно и заново пройти паспортный контроль. После этого им придется обратиться на стойку авиакомпании, получить ваучеры и информацию о трансфере. Аналогичные процедуры предстоит пройти пассажирам еще четырех рейсов.

Ранее сообщалось, что двоих граждан России, получивших травмы в автомобильной аварии в турецкой Аланье, успешно эвакуировали на родину. В Генеральном консульстве РФ в Анталье отметили, что медицинская транспортировка пациентов осуществлялась при организационном содействии дипломатов и представителей страховой компании.

Турция
Россия
задержки
самолеты
