В Петербурге задержана глава ЦУР Елена Никитина

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге главу Центра управления регионом (ЦУР) Елену Никитину, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Ее этапировали в Москву.

Сотрудниками правоохранительных органов задержана руководитель Центра управления регионом Санкт-Петербурга Елена Никитина, — рассказал собеседник агентства.

ЦУР был создан в 2020 году, тогда же его возглавила Никитина. Учреждение проводило мониторинг обращений граждан, а также отслеживало реакции органов власти на поступающие запросы. Вместе с Никитиной задержали заместителя гендиректора канала «Санкт-Петербург» Сергея Сырова и блогера Николая Каменева, сообщила газета «Комммерсант» со ссылкой на источники в Смольном.

Никитина упоминалась в деле бывшего медиаменеджера структур бизнесмена Евгения Пригожина Ильи Горбунова, его признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере у бывшего руководителя телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича и хранении наркотических средств. Каменев считался пиарщиком вице-губернатора Игоря Албина. В 2018–2019 годах он возглавлял интернет-телеканал «Город+».

Ранее МВД объявило в розыск экс-владелицу петербургского «Геоизола» Елену Лашкову. Ее компания отвечает за реставрацию и проектирование подземных сооружений. Статья УК, по которой ищут предпринимательницу, не раскрывается.