Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 12:57

В Петербурге задержана глава ЦУР Елена Никитина

В Петербурге задержана глава центра управления регионом Елена Никитина

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге главу Центра управления регионом (ЦУР) Елену Никитину, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Ее этапировали в Москву.

Сотрудниками правоохранительных органов задержана руководитель Центра управления регионом Санкт-Петербурга Елена Никитина, — рассказал собеседник агентства.

ЦУР был создан в 2020 году, тогда же его возглавила Никитина. Учреждение проводило мониторинг обращений граждан, а также отслеживало реакции органов власти на поступающие запросы. Вместе с Никитиной задержали заместителя гендиректора канала «Санкт-Петербург» Сергея Сырова и блогера Николая Каменева, сообщила газета «Комммерсант» со ссылкой на источники в Смольном.

Никитина упоминалась в деле бывшего медиаменеджера структур бизнесмена Евгения Пригожина Ильи Горбунова, его признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере у бывшего руководителя телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича и хранении наркотических средств. Каменев считался пиарщиком вице-губернатора Игоря Албина. В 2018–2019 годах он возглавлял интернет-телеканал «Город+».

Ранее МВД объявило в розыск экс-владелицу петербургского «Геоизола» Елену Лашкову. Ее компания отвечает за реставрацию и проектирование подземных сооружений. Статья УК, по которой ищут предпринимательницу, не раскрывается.

Санкт-Петербург
аресты
задержания
чиновники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, когда Трамп ожидает получения Нобелевской премии мира
У авторов каналов в MAX и их подписчиков появились новые возможности
Как сэкономить на парковке: пошаговая инструкция для водителей
Белый дом впервые высказался о провале Трампа с Нобелевской премией мира
В Госдуме объяснили, грозит ли россиянам нехватка рабочих мест из-за ИИ
Стало известно, что обсуждали Алиев и Пашинян в Душанбе
Выбросившему дочь из окна уфимцу предъявлено обвинение
В ГД рассказали, кого в России заменят роботами в ближайшем будущем
Энергетик рассказал, как Москва и Баку сотрудничают в нефтегазовой сфере
«Человека это угнетает»: В Госдуме раскрыли, сколько чиновников заменит ИИ
Раскольников бомжует: как живет убийца пяти человек в Ижевске
Самолеты обрушили бомбы на рынок
Путин и Пашинян поспорили о товарообороте России и Армении
В КНР отреагировали на возможные запреты США для китайских авиакомпаний
«Слуги дьявола»: Милонов посоветовал бежать от любительниц эзотерики
«До Львова спокойно»: в Госдуме заговорили о будущем штурмовых роботов
Российские войска прорвались к ключевому для обороны ВСУ городу
Нарколог опроверг миф о снятии стресса с помощью спиртных напитков
Раскрыто, при каких условиях Усольцевых признают пропавшими без вести
Кабмин Украины запасается биотуалетами на фоне блэкаута
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Семья и жизнь

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.