Директора крупной строительной компании объявили в розыск

Гендиректор и бывшая владелица петербургской компании «Геоизол» Елена Лашкова объявлена в федеральный розыск, следует из базы данных МВД. Статья УК, по которой ищут предпринимательницу, не раскрывается.

По данным РБК, Лашкова основала «Геоизол» в 1995 году. Компания отвечает за проектирование, реставрацию и строительство подземных сооружений. Уточняется, что УК «Геоизол» часто работала с государственными заказами.

Также стало известно, что гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов объявлен в розыск. В Москве по местам офисов и жительства бенефициаров АО «ОТСК» и АО «Облкоммунэнерго» проведены обыски.

До этого УФСБ задержала бывшего заместителя начальника управления капитального строительства Новосибирской области Константина Афишина по уголовному делу о превышении должностных полномочий и получении взятки. По предварительной информации, он брал взятки у ООО «Ликстрой», а взамен фигурант шел на незаконные действия при реализации госконтрактов в рамках нацпроекта «Образование».