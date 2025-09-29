Гендиректор «Облкоммунэнерго» объявлен в розыск

Гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов объявлен в розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В Москве по местам офисов и жительства бенефициаров АО «ОТСК» и АО «Облкоммунэнерго» проведены обыски.

Дмитрий Буданов объявлен в розыск, — заявил собеседник агентства.

После обысков в Екатеринбург были доставлены и задержаны председатель совета директоров СТС Татьяна Черных и бизнесмен Алексей Бобров, также задержаны экс-руководитель ОТСК Антон Боликов и действующий руководитель компании Артем Носков. Боброва и Черных суд арестовал 24 сентября. Носков освобожден из-под стражи в зале суда.

Ранее приставы арестовали счета вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова и его супруги. Арест провели в связи с иском Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства крупной энергокомпании «Облкоммунэнерго». По словам самого Чемезова, его адвокаты «занимаются этим вопросом».

Вице-губернатор уточнил, что в отношении него не заведено уголовных дел. Фактическими владельцами компании являются бывший советник экс-главы корпорации РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров.