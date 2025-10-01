В российском регионе задержан экс-замглавы УКС по делу о коррупции

УФСБ задержала бывшего заместителя начальника управления капитального строительства Новосибирской области Константина Афишина по уголовному делу о превышении должностных полномочий и получении взятки, передает «Коммерсант-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства. По предварительной информации, он брал взятки у ООО «Ликстрой», а взамен фигурант шел на незаконные действия при реализации госконтрактов в рамках нацпроекта «Образование».

В материале сказано, что учредитель компании «Ликстрой» уже арестован по уголовному делу о мошенничестве. С учетом новых эпизодов ему также вменяют пособничество в превышении должностных полномочий.

Также стало известно о задержании начальника Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майора внутренней службы Михаила Надежина. Он подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес решение об аресте бывшего заместителя губернатора Свердловской области Олега Чемезова до 15 ноября. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.