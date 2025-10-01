Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 10:03

В российском регионе задержан экс-замглавы УКС по делу о коррупции

Экс-замначальника новосибирского УКС стал фигурантом дела о взятках

Фото: Shutterstock/FOTODOM

УФСБ задержала бывшего заместителя начальника управления капитального строительства Новосибирской области Константина Афишина по уголовному делу о превышении должностных полномочий и получении взятки, передает «Коммерсант-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства. По предварительной информации, он брал взятки у ООО «Ликстрой», а взамен фигурант шел на незаконные действия при реализации госконтрактов в рамках нацпроекта «Образование».

В материале сказано, что учредитель компании «Ликстрой» уже арестован по уголовному делу о мошенничестве. С учетом новых эпизодов ему также вменяют пособничество в превышении должностных полномочий.

Также стало известно о задержании начальника Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майора внутренней службы Михаила Надежина. Он подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес решение об аресте бывшего заместителя губернатора Свердловской области Олега Чемезова до 15 ноября. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

взятки
госконтракты
Новосибирская область
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ «Хантер» нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей
По-баварски: рецепт рульки в духовке — невероятно сочно и вкусно
Поляки обрили украинца и нарисовали ему на лице нацистский символ
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.