Росстат раскрыл, какие продукты подешевели сильнее всего Росстат сообщил о снижении цен на овощи и фрукты в сентябре 2025 года

В Росстате рассказали о снижении цен на продукты питания: так, в среднем стоимость плодоовощных товаров за месяц снизилась на 3,5%. Сильнее всего в сентябре 2025 года подешевели морковь — на 16,6%, картофель — на 15,2% и репчатый лук — на 14,8%.

Согласно данным ведомства, в сентябре также подешевели капуста — на 12,8%, свекла — на 12,3%, яблоки — на 12% и виноград — на 9,9%. При этом цены на помидоры выросли на 22,7%, сладкий перец — на 7,5%, апельсины — на 4,9%, а бананы — на 3,5%.

Кроме того, отмечено снижение цен на икру лососевых — на 1,2%. Одновременно выросла стоимость кальмаров, соленой и копченой рыбы, а также рыбных консервов. В мясной группе подешевели индейка и баранина, тогда как говядина, свинина и мясные изделия немного прибавили в цене.

Ранее экономист Никита Масленников спрогнозировал рост цен на основные продовольственные товары в России, включая овощи, мясо, птицу и хлебобулочные изделия. Он связал это с инфляцией, засухой в южных и дальневосточных регионах, а также сезонным фактором, отметив особые риски подорожания красной рыбы, морепродуктов и красной икры в предновогодний период.