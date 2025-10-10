Жители российского города сравнили удар мощнейшей молнии с работой ПВО

В небе над Адлером была зафиксирована рекордная по мощности молния, написал в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Разряд силой 376 килоампер произошел в горной местности в 01:35, осветив небо и сопровождаясь оглушительным громом, который многие местные жители приняли за взрывы или работу систем ПВО.

Около Адлера над горами в 01:35 мск зафиксирован разряд молнии силой тока 376 килоампер, который можно было воспринять за работу объектовой ПВО, — написал эксперт.

Вслед за первым ударом последовала серия вспышек мощностью от 100 до 200 килоампер каждая. При этом стандартная молния имеет силу всего 20--30 килоампер, что делает ночной разряд в десятки раз мощнее обычного.

Ранее гитарист группы «25/17» Владимир Крылов сообщил, что его дом сгорел из-за удара молнии 1 августа. В здании также располагалась студия артиста.

До этого на пляже «Слобода» под подмосковным Видным молния ударила в беседку, в которой находились люди. Пострадали восемь человек. Сильнее всех была травмирована 30-летняя женщина. Разряд прошел через ее грудь и руку. Рядом находились медики, которые немедленно оказали ей первую помощь.