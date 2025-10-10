Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 20:37

Мелания Трамп помогла российскому ребенку вернуться с Украины

Дмитриев: Трамп помогла маленькой россиянке вернуться с Украины

Мелания Трамп Мелания Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Первая леди США Мелания Трамп помогла российской девочке вернуться с Украины домой, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он разместил пост с благодарностями в адрес жены американского президента в соцсети Х.

В рамках своей большой гуманитарной деятельности Мелания Трамп также помогла одной российской девочке вернуться с Украины и воссоединиться с семьей, — указал спецпредставитель.

Перед этим супруга президента США Дональда Трампа сообщила, что Москва и Вашингтон совместными усилиями обеспечили возвращение на родину восьми украинских детей. Первая леди США подчеркнула, что российская сторона предоставляет полную и объективную информацию о находящихся на ее территории украинских детях. Трамп указала на конструктивное взаимодействие между ее представителями и командой российского президента Владимира Путина.

Ранее Мелания Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо. Она передала его во время саммита на Аляске. В своем послании она подняла тему тяжелой ситуации несовершеннолетних в условиях украинского конфликта.

Украина
Россия
Мелания Трамп
дети
Кирилл Дмитриев
