ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 20:01

Танец у шеста, слова о Зеленском, развод: как живет Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова Светлана Ходченкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, за что была внесена в базу «Миротворец»?

Чем известна Ходченкова

Светлана Ходченкова родилась 21 января 1983 года в Москве. Окончила Театральный институт имени Щукина.

Актриса снималась в картинах «Благословите женщину», «Любовь в большом городе», «Одноклассники», «8 первых свиданий», «Мамы», «Чемпионы», «Гороскоп на удачу», «Одноклассницы», «Я „любила“ мужа», «Маме снова 17», «Очевидное невероятное», «Спойлер», «Пророк. История Александра Пушкина» и других.

Всего в ее фильмографии более 110 работ.

Что известно о личной жизни Ходченковой

С 2005 по 2010 год Светлана Ходченкова состояла в браке с коллегой Владимиром Яглычем.

В 2011 году актриса встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным.

Сейчас Ходченкова не раскрывает подробности личной жизни. Детей у 42-летней актрисы нет.

Что Ходченкова говорила о Зеленском

В апреле 2019 года Светлана Ходченкова хвалила украинского политика Владимира Зеленского. Она назвала бывшего коллегу «безумно харизматичным и с нереальным чувством юмора».

Светлана Ходченкова Светлана Ходченкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Могу сказать о нем только самое лучшее. Столько фильмов, сколько у меня было с Владимиром Зеленским, у меня не было ни с одним партнером. „Любовь в большом городе“ — три картины. „Наполеон и Жозефина“, „Ржевский против Наполеона“, „Служебный роман. Наше время“. И еще была история, где я снялась в каком-то эпизоде, и там тоже снимался Владимир. Он человек с нереальным чувством юмора, безумно харизматичный и с таким потрясающим голосом! Мне кажется, ни одна женщина не может устоять перед таким голосом. И как человек он замечательный. Очень легко и интересно с ним разговаривать и работать», — рассказывала она KP.RU.

При этом в июле Ходченкова была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за визитов в Крым, которые Киев считает незаконным пересечением границы. Дополнительным основанием для внесения в базу была названа якобы незаконная коммерческая деятельность актрисы на полуострове.

Чем сейчас занимается Ходченкова

Светлана Ходченкова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Зал ожидания».

В 2025 году артистка снялась в картине «Яга на нашу голову». В скором времени также выйдут проекты «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный», «Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой», «Большая фарма», «Жемчуг», «Анна К», «Отель „У погибшего альпиниста“» и «Кровь на танцполе».

Недавно Ходченкова станцевала у шеста в зеркальном зале и показала соответствующие кадры в соцсетях. Она позировала в черном боди, колготках и сапогах на шпильках. Волосы актриса уложила в пучок.

Читайте также:

Депрессия, отсутствие ролей, слова для ВС РФ: как живет Валентина Теличкина

Развод, уход сына в монастырь, культ Пугачевой: как живет Евгений Стеблов

Благодарность Табакову, инсульт, пенсия 18 тысяч: как живет Елена Проклова

артистки
актрисы
культура
новости
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова увидела в стратегии США основу для сотрудничества с Россией
Стало известно, почему Сидни Суини лишилась «Золотого глобуса»
В Сирии прошел военный парад с участием президента
Назван фильм-лидер по числу номинаций на «Золотой глобус»-2025
Айза одной фразой унизила Долину из-за квартирной эпопеи
Сын Кадырова получил почетную награду
Петербургского радикала уличили в связях с украинскими террористами
Путину рассказали о желании одного ветерана СВО
«Голубой огонек» — 2026, слухи о детях, кот из Донецка: как живет Дима Билан
Русская стена: Сафонов вернулся в стартовый состав ПСЖ и разгромил «Ренн»
Танец у шеста, слова о Зеленском, развод: как живет Светлана Ходченкова
Киев в тисках блэкаута, Буланова против Долиной: что будет дальше
Roblox, Snapchat, FaceTime заблокированы: что произошло и как их заменить
Антирейтинг новогодних подарков: что точно испортит праздник
Российские силовики вычислили украинские фейк-каналы из-за простых ошибок
Рассекречена вся информация о слежке СБУ за западными послами
ВСУ признались в потере истребителя и пилота
Власти Одессы взялись за евреев
«Произошла беда»: почему Долину обругали после шоу, в каком она состоянии
В битве за Warner Bros. появился новый игрок
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.