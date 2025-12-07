ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 20:10

Депрессия, отсутствие ролей, слова для ВС РФ: как живет Валентина Теличкина

Валентина Теличкина Валентина Теличкина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Народная артистка России Валентина Теличкина обрела популярность благодаря съемкам в лентах «Журналист» и «Бригада». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Теличкина

Валентина Теличкина родилась 10 января 1945 года в селе Красное Арзамасского района Горьковской области. После окончания школы переехала в Москву, окончила ВГИК.

Актриса дебютировала в кино в 1965 году в фильме «Таежный десант». В 1976 году она сыграла роль Вали Корольковой в ленте «Журналист». По словам Теличкиной, эта картина «открыла ей дорогу в мир кино», однако в 90-е годы артистка осталась без работы, из-за чего у нее развилась депрессия, вылечить которую удалось благодаря новому увлечению — живописи.

«20 лет назад я плотно начала [писать картины], когда лечилась. <…> Я вспомнила, как дети рисуют: капают на лист, разворачивают и что видят, то и прорисовывают, вот с этого и началось», — рассказала она NEWS.ru.

Позднее Теличкина вернулась к съемкам. На настоящий момент в ее фильмографии более 80 работ, включая ленты «Кадриль», «Бригада», «Есенин», «Домик у реки», «Журавль в небе», «Вопреки очевидному», «Огород» и другие.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что известно о личной жизни Теличкиной

Валентина Теличкина в 1980 году вышла замуж за архитектора Владимира Гудкова, в браке с которым родила сына Ивана. Они прожили вместе 50 лет, до самой смерти супруга.

В разные годы актрисе приписывали романы с артистами Александром Панкратовым-Черным, Родионом Нахапетовым, Сергеем Никоненко и Никитой Михалковым. Но, по словам Теличкиной, ее с коллегами связывала только дружба.

«Я люблю наших людей: у них такая фантазия! Им достаточно самого безобидного общения, чтобы уже такую фантазию сочинить. Про Михалкова писали, что был у него со мной бурный роман, но „Никита Михалков семью не захотел бросать!“ У него, мол, уже второй брак, и он решил обуздать страсть», — говорила она.

Как Теличкина относится к СВО

Валентина Теличкина поддерживает проведение спецоперации. В прошлом году в эфире программы «Судьба человека» она обратилась к российским военнослужащим и их родным со словами благодарности.

«Хочу всем родителям, сыновья которых защищают нас, Россию, Москву в частности, братьев их, сестер, просто обнять, расцеловать, сказать: „Каких же вы сыновей родили“. А сыновьям, которые за нас и кровь проливают, и еще умудряются сказать, что у нас все в порядке, мы непременно победим, сказать, что я в это с первого дня верила», — сказала она.

Теличкина не поддерживает коллег, которые после начала спецоперации уехали за границу.

«Обласканные любовью зрителя имели возможность на сцене быть, в театре быть, репетировать, выступать, играть, заниматься любимым делом! Но это вообще позорище! Это позорище! У меня это вызывает негодование!» — заявила актриса.

Военнослужащие ВС РФ Военнослужащие ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Теличкина

Валентина Теличкина на настоящий момент не снимается в кино. Последняя картина с ней вышла в 2023 году.

80-летняя актриса помогает сыну в воспитании троих его детей и пишет картины для себя и своих близких. Также она иногда принимает участие в кинофестивалях в качестве члена жюри.

