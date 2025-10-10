Мелания Трамп заявила, что получила ответ Путина на свое письмо

Жена президента США Дональда Трампа Мелания заявила, что российский лидер Владимир Путин ответил на ее письмо, передает Associated Press. В послании, переданном в августе, супруга главы Соединенных Штатов говорила о судьбах украинских детей, которые сейчас находятся в РФ. Она добавила о существовании «открытого канала» с Москвой.

Он дал письменный ответ, выразив готовность взаимодействовать со мной напрямую и предоставив подробности относительно украинских детей, которые находятся в России, — сказала Трамп.

Ранее стало известно, что время саммита на Аляске президент США лично вручил Путину письмо от своей супруги Мелании. Она не присутствовала на встрече, однако в своем послании подняла тему тяжелой ситуации несовершеннолетних в условиях конфликта. Особое внимание в нем уделяется упоминанию о якобы происходящих похищениях детей.

Между тем уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказывала, что украинские семьи были очень благодарны за возвращение своих детей с территории РФ. По ее словам, некоторые даже присылали фотографии прибывших на родину девочек и мальчиков. Она также отметила, что при необходимости родственники детей всегда могут обратиться к ней и ее советникам.