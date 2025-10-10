Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 18:22

Мелания Трамп заявила, что получила ответ Путина на свое письмо

Мелания Трамп Мелания Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Жена президента США Дональда Трампа Мелания заявила, что российский лидер Владимир Путин ответил на ее письмо, передает Associated Press. В послании, переданном в августе, супруга главы Соединенных Штатов говорила о судьбах украинских детей, которые сейчас находятся в РФ. Она добавила о существовании «открытого канала» с Москвой.

Он дал письменный ответ, выразив готовность взаимодействовать со мной напрямую и предоставив подробности относительно украинских детей, которые находятся в России, — сказала Трамп.

Ранее стало известно, что время саммита на Аляске президент США лично вручил Путину письмо от своей супруги Мелании. Она не присутствовала на встрече, однако в своем послании подняла тему тяжелой ситуации несовершеннолетних в условиях конфликта. Особое внимание в нем уделяется упоминанию о якобы происходящих похищениях детей.

Между тем уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказывала, что украинские семьи были очень благодарны за возвращение своих детей с территории РФ. По ее словам, некоторые даже присылали фотографии прибывших на родину девочек и мальчиков. Она также отметила, что при необходимости родственники детей всегда могут обратиться к ней и ее советникам.

Мелания Трамп
Владимир Путин
дети
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Я передал привет»: Путин пообщался с Ким Чен Ыном через Медведева
«Чебурашка-2», мнение об СВО, рождение сына: как живет актер Сергей Лавыгин
Инстасамка со скандалом выбила деньги из стилиста
«Навсегда в наших сердцах»: Медведев поблагодарил КНДР за помощь в СВО
Суд вернул зампреда «Яблока» Шлосберга под домашний арест
Остался только позвоночник: сын превратил мать в пепел и вызвал полицию
Частые вопросы клиентов — ответы монтажников и консультантов
«Газпром» приготовился к зиме и установил новый рекорд
Медведев отметил заслуги выступавших на параде в Пхеньяне корейских бойцов
Появился уникальный снимок вращающихся вокруг друг друга черных дыр
Трамп пригрозил Китаю «масштабными» последствиями
Немецким властям объяснили, чем они сами усложняют борьбу с дронами
Еврокомиссар подтвердил планы ЕС по активам ЦБ России для Украины
«Как борщ и харчо»: Карпин сравнил работу тренером сборной и клуба
«Для этого нет причин»: Трамп передумал встречаться с Си Цзиньпином
«Стоит девушка с двумя чемоданами»: Сафронов о появлении незнакомой невесты
Лукашенко резко высказался о присуждении Нобелевской премии мира не Трампу
В США рассказали об объявлении Пентагоном «войны» СМИ
Путин объяснил перенос российско-арабского саммита на более поздний срок
Лукашенко раскрыл, чем поделился Путин с лидерами стран СНГ
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.