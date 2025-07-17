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17 июля 2025 в 12:45

Львова-Белова раскрыла, как к ней относятся родственники украинских детей

Омбудсмен Львова-Белова: украинцы были благодарны России за возвращение детей

Мария Львова-Белова Мария Львова-Белова Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Украинские семьи были очень благодарны за возвращение своих детей с территории РФ, заявила в интервью NEWS.ru уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, некоторые даже присылали фотографии прибывших на родину девочек и мальчиков. Она также отметила, что при необходимости родственники детей всегда могут обратиться к ней и ее советникам.

Было несколько случаев, когда родственники, проживающие на Украине, после воссоединения с детьми направляли нам благодарности за оказанное содействие, а также фото детей. Конечно, у родителей, бабушек, дедушек остаются контакты моих советников, и они могут в любой момент написать нам, — сказала Львова-Белова.

Она добавила, что после воссоединения семей аппарат омбудсмена помогает устроить детей в образовательные организации, реализовать их право на отдых в оздоровительных учреждениях.

Ранее Львова-Белова заявил, что родителям следует эмоционально поддержать ребенка в случае, если он стал жертвой буллинга. Она посоветовала объяснить детям, что такое может произойти с каждым. Омбудсмен добавила, что необходимо спокойно, аргументированно поговорить с классным руководителем или воспитателем, школьным психологом. Если это не дает результата, обратиться в администрацию учреждения.

дети
семьи
Мария Львова-Белова
Украина
Россия
Максим Ширяев
М. Ширяев
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