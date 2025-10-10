Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 19:14

Первая леди США заявила о сотрудничестве с Россией по украинским детям

Мелания Трамп: восемь детей вернулись на Украину в результате диалога США и РФ

Мелания Трамп Мелания Трамп Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты и Россия обеспечили возвращение на родину восьми украинских детей, разлученных с семьями из-за военного конфликта, сообщила супруга американского президента Мелания Трамп. Первая леди США подчеркнула, что российская сторона предоставляет полную и объективную информацию о находящихся на ее территории украинских детях, передает Associated Press.

За последние три месяца две стороны приняли участие в нескольких встречах, проведенных по неафишируемым каналам, а также в звонках. Все [они были проведены] добросовестно, — отметила Первая леди.

Мелания Трамп указала на конструктивное взаимодействие между ее представителями и командой российского президента Владимира Путина. Стороны договорились продолжать сотрудничество в гуманитарной сфере для помощи всем пострадавшим от военных действий.

Ранее жена главы Белого дома заявила, что Путин ответил на ее письмо. В послании, переданном главе государства в августе во время саммита на Аляске, Трамп подняла тему тяжелой ситуации несовершеннолетних в условиях украинского конфликта.

Россия
США
Мелания Трамп
Украина
дети
