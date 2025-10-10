Первая леди США заявила о сотрудничестве с Россией по украинским детям

Первая леди США заявила о сотрудничестве с Россией по украинским детям Мелания Трамп: восемь детей вернулись на Украину в результате диалога США и РФ

Соединенные Штаты и Россия обеспечили возвращение на родину восьми украинских детей, разлученных с семьями из-за военного конфликта, сообщила супруга американского президента Мелания Трамп. Первая леди США подчеркнула, что российская сторона предоставляет полную и объективную информацию о находящихся на ее территории украинских детях, передает Associated Press.

За последние три месяца две стороны приняли участие в нескольких встречах, проведенных по неафишируемым каналам, а также в звонках. Все [они были проведены] добросовестно, — отметила Первая леди.

Мелания Трамп указала на конструктивное взаимодействие между ее представителями и командой российского президента Владимира Путина. Стороны договорились продолжать сотрудничество в гуманитарной сфере для помощи всем пострадавшим от военных действий.

Ранее жена главы Белого дома заявила, что Путин ответил на ее письмо. В послании, переданном главе государства в августе во время саммита на Аляске, Трамп подняла тему тяжелой ситуации несовершеннолетних в условиях украинского конфликта.