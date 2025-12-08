ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 19:46

Ученые зафиксировали пять вспышек на Солнце за один день

На Солнце произошел мощный выброс энергии класса Х

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

На Солнце зафиксировали пять вспышек, включая одну высочайшего класса Х, сообщили в Институте прикладной геофизики. Специалисты отметили, что наиболее мощная активность была зарегистрирована в группе солнечных пятен 4294.

8 декабря в 09:54 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4299 (N24W08) зарегистрирована вспышка M1.8 продолжительностью 24 минуты.<…> В 16:05 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4294 (S15W44) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 39 минут, — говорится в сообщении.

Ранее специалисты сообщили, что Земля готовится к прямому удару облака солнечной плазмы 9 и 10 декабря. Во вторник и среду прогнозируются магнитные бури средней и высокой интенсивности (уровни G2–G3), вызванные потоком вещества от вспышки класса M8.1, направленной прямо на нашу планету.

Кроме того, ученый из Гарвардского университета Ави Леб заявил в своем блоге, что межзвездный объект 3I/ATLAS, который часто именуют «инопланетным кораблем», возможно, имеет два хвоста. По его словам, на карте ясно различимы два отдельных потока, исходящих от данного тела.

солнце
вспышки
космос
пятна
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему Сидни Суини лишилась «Золотого глобуса»
В Сирии прошел военный парад с участием президента
Назван фильм-лидер по числу номинаций на «Золотой глобус»-2025
Айза одной фразой унизила Долину из-за квартирной эпопеи
Сын Кадырова получил почетную награду
Петербургского радикала уличили в связях с украинскими террористами
Путину рассказали о желании одного ветерана СВО
«Голубой огонек» — 2026, слухи о детях, кот из Донецка: как живет Дима Билан
Русская стена: Сафонов вернулся в стартовый состав ПСЖ и разгромил «Ренн»
Танец у шеста, слова о Зеленском, развод: как живет Светлана Ходченкова
Киев в тисках блэкаута, Буланова против Долиной: что будет дальше
Roblox, Snapchat, FaceTime заблокированы: что произошло и как их заменить
Антирейтинг новогодних подарков: что точно испортит праздник
Российские силовики вычислили украинские фейк-каналы из-за простых ошибок
Рассекречена вся информация о слежке СБУ за западными послами
ВСУ признались в потере истребителя и пилота
Власти Одессы взялись за евреев
«Произошла беда»: почему Долину обругали после шоу, в каком она состоянии
В битве за Warner Bros. появился новый игрок
Годовалого сына известной блогерши госпитализировали после опасной находки
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.