Ученые зафиксировали пять вспышек на Солнце за один день На Солнце произошел мощный выброс энергии класса Х

На Солнце зафиксировали пять вспышек, включая одну высочайшего класса Х, сообщили в Институте прикладной геофизики. Специалисты отметили, что наиболее мощная активность была зарегистрирована в группе солнечных пятен 4294.

8 декабря в 09:54 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4299 (N24W08) зарегистрирована вспышка M1.8 продолжительностью 24 минуты.<…> В 16:05 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4294 (S15W44) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 39 минут, — говорится в сообщении.

Ранее специалисты сообщили, что Земля готовится к прямому удару облака солнечной плазмы 9 и 10 декабря. Во вторник и среду прогнозируются магнитные бури средней и высокой интенсивности (уровни G2–G3), вызванные потоком вещества от вспышки класса M8.1, направленной прямо на нашу планету.

