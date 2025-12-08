ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 20:00

Российские силовики вычислили украинские фейк-каналы из-за простых ошибок

Российские силовики выявили украинские Telegram-каналы по аббревиатурам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские силовики выявили украинские Telegram-каналы, которые, выдавая себя за пророссийские, шантажировали военнослужащих ВС РФ через фейковые публикации, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Определить принадлежность каналов удалось по использованию украинских аббревиатур.

Прокололся он на простом. В своем посте от 6.12 украинец вместо русскоязычной аббревиатуры 6 ОА (6-я общевойсковая армия) употребил украинскую 6 ЗВА (6-та загальновійськова армія). В России так бы не написал никто, — поделился собеседник.

В публикациях другого Telegram-канала нашли аналогичные ошибки: вместо российской аббревиатуры ЛБС использовали украинскую ЛБЗ. После обнаружения администраторы каналов удалили посты и заблокировали пользователей.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал абсолютным фарсом фейки Киева об «украденных» украинских детях. По его словам, целью этой риторики является манипуляция западным общественным мнением и налогоплательщиками. Мирошник также указал на двойные стандарты международных структур, не интересующихся судьбой тысяч вывезенных с Украины в Европу детей.

Российские силовики вычислили украинские фейк-каналы из-за простых ошибок
