08 декабря 2025 в 20:05

Петербургского радикала уличили в связях с украинскими террористами

В Петербурге возбудили дело против исламиста Максима Байдака за связи с Украиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении исламского радикала Максима Байдака, известного как Салман Север, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Его обвиняют в участии в террористической организации и незаконном вооруженном формировании на Украине (ч. 2 ст. 205.5 и ч. 2 ст. 208 УК РФ).Ё‌

Сегодня в отношении Байдака, известного также как Салман Север, возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации и незаконного вооруженного формирования (ч. 2 ст. 205.5 и ч. 2 ст. 208 УК РФ), — сказал источник.

Байдака задержали в августе 2013 года по обвинению в публичном оправдании терроризма. Несмотря на это, он сумел скрыться от российского правосудия. По версии следствия, он был участником радикальной «Национальной организации русских мусульман», после побега его объявили в международный розыск.

Следствие установило, что сперва Байдак выехал в Турцию, где публично поддерживал радикальных исламистов. В 2015 году он перебрался на Украину и присоединился к исламскому крылу националистических группировок. Впоследствии из этих ячеек было создано незаконное вооруженное подразделение, вошедшее в состав украинских войск.

Ранее житель Ростовской области поджег термошкаф вышки сотовой связи за денежное вознаграждение. Он действовал по указанию сотрудника СБУ. Подозреваемый в госизмене был задержан, позднее 21-летнего россиянина заключили под стражу.

