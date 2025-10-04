У президентского дворца в Сомали прогремел мощный взрыв Взрыв прогремел в тюрьме у президентского дворца в Могадишо

В столице Сомали Могадишо произошел взрыв в тюремном комплексе, расположенном в непосредственной близости от президентского дворца, передает издание Garowe. Уточняется, что нападение было осуществлено боевиками радикальной группировки «Аш-Шабаб» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Второй взрыв только что был слышен внутри [тюрьмы], в то время как боевики «Аш-Шабаб» сражаются с силами разведки, — сказано в публикации.

По данным журналистов, в результате организованной атаки некоторым членам группировки удалось совершить побег из-под стражи. Инцидент произошел на фоне заседания Совета Безопасности ООН, где президент Сомали Хассан Шейх Мохамуд выступал с инициативой о предоставлении Африке постоянного места в этом международном органе.

