10 октября 2025 в 21:08

В Нобелевском комитете заподозрили утечку информации о лауреате премии мира

Finansavisen: Нобелевский комитет проверяет возможную утечку о лауреате премии

Бюст Альфреда Нобеля перед зданием Норвежского Нобелевского института в Осло Бюст Альфреда Нобеля перед зданием Норвежского Нобелевского института в Осло Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

Норвежский Нобелевский комитет начал проверку слива информации о лауреате премии мира после аномального роста ставок, заявил директор Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен. По его словам, наиболее вероятной причиной могла стать именно утечка, хотя не исключен и человеческий фактор, передает Finansavisen.

Один из вариантов — утечка информации от частных лиц, но более вероятно, что это какая-то форма цифровой утечки. <…> У нас нет объяснений, но мы сделаем все возможное, чтобы выяснить, произошла ли утечка или причина кроется в чем-то в нашей системе, — говорится в материале.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об использовании Нобелевской премии мира для финансирования политических марионеток и поддержки оппозиционных движений. По его мнению, финансовые средства данной награды целесообразнее направлять на организацию медицинской помощи детям и сохранение природных ресурсов.

Кроме того, информированный источник сообщил, что президент США Дональд Трамп не рассчитывал на получение Нобелевской премии мира в текущем году и рассматривает такую перспективу на 2026 год. Ближайшее окружение американского лидера полагает, что вручение награды в следующем году представляется более вероятным событием.

