16 октября 2025 в 11:30

В Минцифры России выразили надежду на отсутствие крупных утечек данных

Шадаев заявил, что надеется на отсутствие крупных утечек данных до конца года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев выразил надежду, что до конца 2025 года никаких крупных утечек данных россиян не произойдет. На конференции по кибербезопасности «Гарда: Сохранить все. Безопасность информации» он заявил, что расходы на безопасность в этой сфере растут, а количество попавшей в Сеть информации уменьшается.

Надеюсь, что до конца текущего года никаких глобальных утечек не произойдет, — сказал Шадаев.

Министр отметил, что уже подготовлен второй пакет поправок по борьбе с кибермошенничеством. Он предполагает создание платформы, в рамках которой все организации, которые собирают согласие у россиян, должны направлять свои уведомления через портал «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» появилась функция подключения доверенного контакта для обеспечения безопасности аккаунта. Таким лицом может быть член семьи или друг, не имеющий доступа к личному кабинету, но получающий дополнительный код подтверждения при изменении пароля. Для активации функции нужно зайти в личный кабинет на портале «Госуслуги», перейти в раздел «Безопасность» и выбрать опцию «Доверенный контакт».

Россия
Минцифры
Максут Шадаев
утечки данных
