Известная актриса победила рак шейки матки

Врачи диагностировали рак шейки матки у британской актрисы Алекс Кингстон, известной по ролям в сериалах «Скорая помощь» и «Доктор Кто», сообщает газета The Independent. В интервью она поделилась своей историей борьбы с раком и сложным процессом лечения, который включал гистерэктомию и курс лучевой терапии.

Это был шок, потому что в целом я очень позитивно смотрю на жизнь. Хотя моё тело подсказывало мне, что что-то серьёзно не так, я продолжала думать: «О, у меня серьёзная инфекция мочевыводящих путей или миома», — рассказала Кингстон журналистам.

По словам 62-летней актрисы, долгое время она списывала вздутие живота и общее недомогание на возрастные изменения. Поводом для беспокойства стало лишь появление крови в моче. Однако мысль об онкологическом заболевании ей даже не приходила в голову.

Переломный момент наступил летом прошлого года во время спектакля в театре, когда у женщины началось кровотечение прямо на сцене. Благодаря поддержке костюмеров ей удалось доиграть спектакль, а после окончания шестинедельных гастролей она прошла обследование, которое и выявило рак.

Как отметила Кингстон, ей «повезло», что заболевание было обнаружено в фаллопиевых трубах, но не затронуло яичники. Она призналась, что лечение оказалось не только спасительным, но и позволило ей снова почувствовать «себя собой».

