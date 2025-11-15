Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 07:52

Нарколог поставил точку в вопросе связи алкоголя с развитием рака

Нарколог Исаев назвал фактом связь между употреблением алкоголя и развитием рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Связь между употреблением алкоголя и развитием рака является научно доказанным фактом, заявил врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев. По его словам, которые приводит RT, Всемирная организация здравоохранения отнесла этанол к канцерогену первой группы. При этом риск развития онкологических заболеваний есть вне зависимости от вида алкоголя.

Механизмов здесь несколько. Ацетальдегид — это токсичное соединение, которое образуется в организме при расщеплении спирта. Он повреждает клетки, нарушает их нормальное восстановление и со временем может приводить к развитию опухолевых процессов, — объяснил Исаев.

Он добавил, что алкоголь в целом негативно влияет на организм. Спиртное усиливает окислительный стресс, вызывает хроническое воспаление и снижает иммунитет. Кроме того, у женщин алкоголь повышает риск рака молочной железы, увеличивая уровень эстрогенов.

Ранее Исаев рассказал, что отношения человека с алкоголем определяются генами. По его словам, скорость опьянения и восстановления после праздника зависит от фермента алкогольдегидрогеназа.

