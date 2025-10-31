Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 12:52

Нарколог ответил, от чего зависит развитие алкоголизма

Нарколог Исаев: развитие алкоголизма зависит от генов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отношения человека с алкоголем определяются генами, рассказал Общественной Службе Новостей президент Независимой Наркологической Гильдии врач-нарколог Руслан Исаев. По его словам, скорость опьянения и восстановления после праздника зависит от фермента алкогольдегидрогеназа.

Если у человека вариант гена, который определяет высокую активность ферментов, то он более устойчив к опьянению. А если низкоактивный вариант, то и опьянение быстрее наступает, и интоксикация переносится тяжелее, — рассказал Исаев.

Нарколог отметил, что переносимость алкоголя зависит и от других факторов, однако они оказывают меньшее влияние. По его словам, устойчивость к алкоголю может повышаться со временем или набором жировой массы.

Ранее нарколог Виталий Холдин рассказал, что употребление спиртных напитков не снимает стресс, а повышает его уровень. Он отметил, что этанол в составе алкоголя нарушает работу нервной системы.

