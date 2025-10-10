Нарколог опроверг миф о снятии стресса с помощью спиртных напитков Нарколог Холдин: алкоголь не снимает стресс, а напротив повышает его уровень

Употребление спиртных напитков не снимает стресс, а напротив повышает его уровень, заявил «Радио 1» нарколог Виталий Холдин. Он отметил, что этанол в составе алкоголя нарушает работу нервной системы. В частности, это снижает настроение.

Алкоголь препятствует усвоению витамина B1 (тиамина). А дефицит тиамина тоже способствует возникновению чувства беспокойства и страха. Из-за воздействия алкоголя структура сна нарушается, а это, в свою очередь, усиливает чувство усталости и тревожности, — пояснил Холдин.

Врач призвал отказаться от алкоголя и курения для поддержания психического здоровья. Он также напомнил, что для отличного самочувствия важны правильное питание, физическая активность, а также баланс работы и отдыха.

Ранее нарколог Василий Шуров заявил, что необходимость выпивать по утрам и утрата контроля являются признаками алкоголизма. По его словам, большинство людей не замечают первых маркеров зависимости, воспринимая употребление алкоголя в качестве способа избавиться от стресса.