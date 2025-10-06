Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Нарколог назвал незаметные признаки алкоголизма

Нарколог Шуров: признаком алкоголизма является необходимость выпивать по утрам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необходимость выпивать по утрам и утрата контроля являются признаками алкоголизма, заявил врач‑нарколог Василий Шуров. По его словам, переданным Pravda.Ru, большинство людей не замечают первых маркеров зависимости, воспринимая употребление алкоголя в качестве культурной традиции или способа избавиться от стресса.

Есть так называемые «маячки»: утрата количественного контроля, утрата ситуационного контроля, необходимость выпивать по утрам, отрицание проблемы. Даже редкое употребление алкоголя — уже повод задуматься, зачем человеку нужен интоксикант, который разрушает организм, — подчеркнул нарколог.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил признать алкоголизм общественно опасным заболеванием. По его мнению, необходимо сформировать у людей отношение к спиртному как к ядовитому веществу.

Россия
наркологи
заболевания
алкоголь
