«Должно становиться стыдно»: депутат о методах борьбы с алкоголизмом

Алкоголизм нужно признать общественно опасным заболеванием, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он отметил, что необходимо сформировать у людей отношение к спиртному, как к ядовитому веществу.

Во-первых, нужно признать алкоголь опасным, то есть спирт — ядом, и признать алкоголизм общественно опасным заболеванием. Соответственно, относиться к алкоголю как к злу. То есть алкоголь должен быть еще хуже по степени пропаганды, чем табак, потому что от табака легче отвыкнуть, чем от алкоголя. Табак просто убивает одного человека, а алкоголь очень часто убивает всех вокруг, а самого алкоголика приводит в тюрьму, — объяснил Милонов.

Парламентарий подчеркнул необходимость изменить общественное мнение об алкоголизме, рассматривая его как ущербное состояние. По его словам, восприятие пьющих людей как слабых поможет в борьбе с зависимостью, добавил он.

Поэтому, конечно, нужно формировать в обществе отношение к алкоголю и алкоголикам как к людям слабым, которые не могут справиться с этой проблемой. Людям должно становиться стыдно быть алкоголиками и пьющими людьми. Нужно формировать отношение к алкоголизму, как к ущербному состоянию, чтобы девушки говорили: «Я с алкоголиком связываться не буду, потому что семьи не получится — будут побои, разводы и измены», — резюмировал Милонов.

Ранее общественная организация «Отцы рядом» предложила ввести ограничения на продажу алкоголя на время СВО. По словам председателя движения Ивана Курбакова, это необходимая мера для поддержания боевого духа нации, укрепления дисциплины и здоровья граждан.