В России предложили ввести один запрет на время СВО «Отцы рядом» предложили на время СВО запретить продажу алкоголя

Общественная организация «Отцы рядом» предложили ввести ограничения на продажу алкоголя на время СВО, сообщает LIFE.ru. По словам председателя движения Ивана Курбакова, это необходимая мера для поддержания боевого духа нации, укрепления дисциплины и здоровья граждан.

Алкоголь, как известно, ослабляет волю, снижает дисциплину и ответственность, что может негативно сказаться на боеспособности армии, трудовой̆ активности граждан и социальной̆ стабильности, — заявил Курбаков.

Ранее в Вологодской области приостановили лицензию сети «Красное и Белое» на розничную продажу алкоголя из-за выявленных нарушений. Решение затронуло 58 магазинов, в основном в Вологде и Череповце. При этом сами магазины продолжают работать.

Член Общественной палаты РФ Владимир Михайлов ранее заявил, что продажу алкоголя следует ограничить в России с 11:00 до 19:00 подобно практике советского времени. По его словам, это поможет сократить объемы потребления спиртного в стране.