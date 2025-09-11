Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 13:01

В России предложили ввести один запрет на время СВО

«Отцы рядом» предложили на время СВО запретить продажу алкоголя

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Общественная организация «Отцы рядом» предложили ввести ограничения на продажу алкоголя на время СВО, сообщает LIFE.ru. По словам председателя движения Ивана Курбакова, это необходимая мера для поддержания боевого духа нации, укрепления дисциплины и здоровья граждан.

Алкоголь, как известно, ослабляет волю, снижает дисциплину и ответственность, что может негативно сказаться на боеспособности армии, трудовой̆ активности граждан и социальной̆ стабильности, — заявил Курбаков.

Ранее в Вологодской области приостановили лицензию сети «Красное и Белое» на розничную продажу алкоголя из-за выявленных нарушений. Решение затронуло 58 магазинов, в основном в Вологде и Череповце. При этом сами магазины продолжают работать.

Член Общественной палаты РФ Владимир Михайлов ранее заявил, что продажу алкоголя следует ограничить в России с 11:00 до 19:00 подобно практике советского времени. По его словам, это поможет сократить объемы потребления спиртного в стране.

Россия
СВО
общественники
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Балашихинский отравитель обратился к суду с неожиданной просьбой
IT-эксперт предупредил о новой уловке мошенников
В Госдуме оценили вероятность игры России и Украины в футбольном турнире
Телеведущий Fox News предрек конец Америки после убийства сторонника Трампа
Петербурженка набросилась с ножом на незнакомку в вагоне поезда
«Борьба впереди»: названа возможная дата завершения конфликта на Украине
«Не видел ни одного удачного»: Шахназаров жестко высказался о ремейках
Потомок де Голля назвал российский город, куда он хочет переехать
Российские войска превратили в груду металла израильскую станцию RADA
Эксперт раскрыла самый простой способ защитить сбережения от инфляции
Стерлигов нарисовал маркерами «усовершенствованную» таблицу истории
Отобравшую бейсбольный мяч у мальчика болельщицу освистал весь стадион
В Волгоградской области шиномонтажника арестовали за изнасилование
Отец избил полуторагодовалого сына в больнице из-за нервов
Россиянам рассказали о ловушке при строительстве индивидуального жилья
Как правильно выбрать колбасу: пять лучших советов
Стало известно, почему РФ не остановит поставки нефти европейским странам
Политолог назвал страны Европы, которые могут сыграть с Россией в футбол
Известная блогерша узнала об измене мужа благодаря одной детали
Нападение кошки: первая помощь и профилактика болезней
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.