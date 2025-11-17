Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 00:41

Назван топ-5 самых здоровых регионов России

РИАН: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария стали лидерами по ЗОЖ в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Лидерами рейтинга регионов по приверженности жителей здоровому образу жизни в 2024 году вновь стали регионы Северного Кавказа, передает РИА Новости. Основой для анализа послужили семь ключевых показателей, включая потребление алкоголя, табака и уровень занятий спортом.

Первое место удерживает Республика Дагестан (96,7 балла), следом за ней располагается Чечня (91,9) и Ингушетия (86,9). В топ-5 также вошли Ульяновская область (81,9) и Кабардино-Балкария (81,8).

Высокие позиции этих регионов эксперты объясняют низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкогольной продукции. Кроме того, их позиции также поддерживаются высокой долей населения, занимающегося физкультурой и спортом, и низкой долей занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

По итогам года в конце списка оказались Еврейская автономная область, Камчатский и Забайкальский края, Магаданская область и Республика Хакасия. Несмотря на отдельные позитивные сдвиги, их отставание по большинству критериев рейтинга пока сохраняется.

Ранее сообщалось, что для молодости и красоты кожи нужно отказаться от фастфуда в пользу овощей и фруктов. Как заявила врач-диетолог Наталья Мизинова, употребление в пищу продуктов с консервантами и красителями отражается на внешнем виде: появляются прыщи, угревая сыпь, пигментация.

ЗОЖ
рейтинги
Дагестан
Северный Кавказ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан ответил на предложение забрать Закарпатье у Украины
США столкнулись с последствиями из-за санкций Запада против России
В Венгрии раскрыли, зачем Зеленский улетел в Грецию
Названа предварительная причина убийства мальчика в Балашихе
«Больно смотреть»: что знаменитости говорят о «Звездах под капельницей»
Фаза Луны сегодня, 17 ноября: день удачи для ученых и озарений для всех
«Их становится все меньше»: планы ВСУ в районе котла в Купянске провалились
Рейтинг Зеленского катастрофически упал за неделю
Швейцария задобрила Трампа подарками для снижения пошлин
Назван топ-5 самых здоровых регионов России
Фицо поменял планы из-за вирусного заболевания
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 ноября 2025 года
Гороскоп на 17 ноября: важный шанс для Льва и день испытаний для Девы
Стало известно о нелепых потерях ВСУ вне боевых действий
Украинские артисты массово отказываются от концертов «Квартала-95»
Приметы 17 ноября: Еремин день — Ерема, сиди дома, защита от нечисти
Украинский офицер умер при странных обстоятельствах во время дежурства
Опубликовано видео уничтожения БПЛА «Баба-яга» в Белгородской области
Более 30 беспилотников сбито над шестью регионами России
Зверская расправа над ребенком в Балашихе: все версии, что известно
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.