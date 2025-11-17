Назван топ-5 самых здоровых регионов России РИАН: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария стали лидерами по ЗОЖ в России

Лидерами рейтинга регионов по приверженности жителей здоровому образу жизни в 2024 году вновь стали регионы Северного Кавказа, передает РИА Новости. Основой для анализа послужили семь ключевых показателей, включая потребление алкоголя, табака и уровень занятий спортом.

Первое место удерживает Республика Дагестан (96,7 балла), следом за ней располагается Чечня (91,9) и Ингушетия (86,9). В топ-5 также вошли Ульяновская область (81,9) и Кабардино-Балкария (81,8).

Высокие позиции этих регионов эксперты объясняют низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкогольной продукции. Кроме того, их позиции также поддерживаются высокой долей населения, занимающегося физкультурой и спортом, и низкой долей занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

По итогам года в конце списка оказались Еврейская автономная область, Камчатский и Забайкальский края, Магаданская область и Республика Хакасия. Несмотря на отдельные позитивные сдвиги, их отставание по большинству критериев рейтинга пока сохраняется.

