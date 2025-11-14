Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 13:31

Названо место ВС России в глобальном рейтинге мировых армий

GF: российская армия является второй по мощи в мире

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Вооруженные силы России заняли вторую позицию в обновленном мировом рейтинге Global Firepower 2025, уступив только Соединенным Штатам. Специалисты признали лидерство российских войск в категориях самоходной артиллерии, реактивных систем залпового огня и минного вооружения.

При этом Россия не смогла занять первые места по количеству самолетов, вертолетов и танков, говорится в отчете. Существенный ядерный потенциал страны не учитывался при формировании итоговой оценки.

Ранее концерн «Уралвагонзавод» выполнил поставку в воинские части новой партии тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», обладающих улучшенной защитой. Передача данного вида вооружения была синхронизирована с приближающимся Днем войск радиационной, химической и биологической защиты.

Кроме того, российские истребители Су-57 получили новые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ, предоставляющие им превосходство в подавлении вражеской ПВО. Согласно имеющимся данным, указанные возможности являются уникальными и не имеют аналогов у самолетов НАТО. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

ВС РФ
США
армии
рейтинги
