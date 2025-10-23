Названы страны, куда РФ может перенаправить экспортируемый в Европу газ Аналитик Гривач: Россия может перенаправить поставки СПГ в Турцию и Египет

В случае полного отказа Евросоюза от закупок сжиженного природного газа Россия может перенаправить поставки в Турцию и Египет, заявил NEWS.ru замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его словам, это не окажет серьезного влияния на экономику РФ.

Я думаю, что если не будет дополнительных ограничений вроде блокирующих санкций против проектов или всех покупателей, то объемы будут перенаправлены на другие рынки: прежде всего в Азию, но также, вероятно, в Турцию, Египет и на Ближний Восток. Это будет связано с некоторыми дополнительными логистическими издержками как для России как поставщика, так и для потребителей. Но радикально экономику поставок это вряд ли подорвет, — объяснил Гривач.

Ранее стало известно, что Евросоюз в новый пакет санкций включил запрет для стран объединения на закупку российского сжиженного природного газа. Кроме того, будут ограничены перемещения дипломатов РФ по территории ЕС. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в свою очередь отметила, что ограничения также касаются деятельности банков и транзакций в криптовалютах.