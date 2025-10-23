Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 18:05

Названы страны, куда РФ может перенаправить экспортируемый в Европу газ

Аналитик Гривач: Россия может перенаправить поставки СПГ в Турцию и Египет

Стамбул, Турция Стамбул, Турция Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В случае полного отказа Евросоюза от закупок сжиженного природного газа Россия может перенаправить поставки в Турцию и Египет, заявил NEWS.ru замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его словам, это не окажет серьезного влияния на экономику РФ.

Я думаю, что если не будет дополнительных ограничений вроде блокирующих санкций против проектов или всех покупателей, то объемы будут перенаправлены на другие рынки: прежде всего в Азию, но также, вероятно, в Турцию, Египет и на Ближний Восток. Это будет связано с некоторыми дополнительными логистическими издержками как для России как поставщика, так и для потребителей. Но радикально экономику поставок это вряд ли подорвет, — объяснил Гривач.

Ранее стало известно, что Евросоюз в новый пакет санкций включил запрет для стран объединения на закупку российского сжиженного природного газа. Кроме того, будут ограничены перемещения дипломатов РФ по территории ЕС. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в свою очередь отметила, что ограничения также касаются деятельности банков и транзакций в криптовалютах.

Россия
Евросоюз
СПГ
санкции
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Заколдованное место: еще один человек бесследно исчез рядом с Усольцевыми
Российская армия уничтожила редкое вооружение ВСУ
Связанную с оппозицией организацию признали террористической в России
Мустафина эмоционально поздравила Мельникову с победой на чемпионате мира
Янковский в клубе алкоголиков, приквел «Оно»: новинки кино 23–29 октября
В Госдуме рассказали, что победа Мельниковой на ЧМ значит для России
Усольцевы могли изменить внешность и начать новую жизнь
Пять привычек в питании, которые меняют тело без диет
Украинский депутат выругался матом во время прямой трансляции в Раде
Самый титулованный скрипач страны обвинил в краже бывшую жену и ее сына
Не бойтесь потолстеть: классический тыквенный суп — готовим на 168 ккал
Всадники в масках избили плеткой двух пенсионеров
Начинка для пирожков с яйцом: семья в восторге, а значит, и я тоже
Побег грабителей из Лувра попал на видео
Названы страны, куда РФ может перенаправить экспортируемый в Европу газ
«Все было справедливо»: Белявский о победе Мельниковой на чемпионате мира
Россия не примет участия в Паралимпийских играх 2026 года
Путин поддержал переизбрание Шойгу на одну должность
Дворкович отреагировал на желание Крамника подать в суд на FIDE
«Важный признак силы»: Каллас оценила санкции США против России
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.