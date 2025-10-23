Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 09:41

В ЕС приняли новый пакет санкций против России

Каллас: 19-й пакет антироссийских санкций ЕС вступил в силу

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый, 19-й пакет санкций ЕС против РФ вступил в силу, заявила в соцсети X глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. По ее словам, ограничения касаются деятельности российских банков и транзакций в криптовалютах.

Мы только что приняли наш 19-й пакет санкций, — написала Каллас.

Новый пакет санкций также ограничивает передвижения дипломатов из России в Евросоюзе. Также вводятся рестрикции против китайских и индийских компаний.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о готовности страны поддержать 19-й пакет европейских санкций в отношении России при определенных условиях. Он пояснил, что правительство одобрит рестрикции, если итоговый документ саммита ЕС будет содержать требования, выдвинутые словацкой стороной.

До этого появилась информация, что Венгрия и Словакия могли замедлить процесс принятия новых санкций Евросоюза против России. Так, Будапешт стремился добиться исключений из полного запрета на импорт российского сжиженного природного газа, а Братислава хотела смягчить планируемые в ЕС ограничения на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Евросоюз
Кая Каллас
Россия
ограничения
