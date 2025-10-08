Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 11:05

Словакия и Венгрия захотели сорвать планы ЕС на новые санкции против России

EUO: Венгрия и Словакия намерены отсрочить 19-й пакет санкций ЕС

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Венгрия и Словакия могут замедлить процесс принятия новых санкций Евросоюза против России, передает EUObserver. Это может привести к тому, что решение по 19-му пакету отложат до конца октября, когда состоится саммит лидеров ЕС.

Премьер Словакии Роберт Фицо может дотянуть их до саммита лидеров ЕС, — сказал один из дипломатов.

Венгрия, по данным издания, стремится добиться исключений из полного запрета на импорт российского сжиженного природного газа. Словакия, в свою очередь, хочет смягчить планируемые в ЕС ограничения на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Ранее Фицо заявил, что Европейской комиссии нужно отказаться от «антироссийских очков» и пересмотреть энергетическую политику в отношении РФ. Он сравнил отказ от российских энергоресурсов с «выстрелом в собственное колено», а план REPowerEU назвал «абсолютной глупостью».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хотел бы видеть Украину в качестве буферной зоны между Венгрией и Россией. Венгрии не нужна общая граница с Германией, Турцией и Россией, добавил политик.

Словакия
Венгрия
Россия
Евросоюз
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончался легендарный французский артист балета
Раскрыто имя первого долларового миллиардера среди футболистов
В российский регион не пустили груз сухофруктов из Казахстана
Более 40 человек погибли на буддистском фестивале в Азии
Гордон назвал Пугачеву главной «мафиозницей»
Вступившего в «Азов» подростка задержали в Красноярске
В России может появиться новый налоговый вычет
Появились подробности убийства на Кременчугской улице в Петербурге
Пранкеры Вован и Лексус обвели вокруг пальца бывшего посла США
Автограф Гагарина продали за сумму свыше полутора миллионов рублей
Человеческие останки обнаружили во время земляных работ в Петербурге
Как убрать царапины с экрана телефона: проверенные методы
Как измерить размер кольца без примерки: проверенные способы
«Сердце русского солдата»: в Госдуме напомнили о важности связи поколений
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 октября: где сбои в России
Рецепты традиционной белорусской кухни: вкусно и по-домашнему
Дерилово, Купянск, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 октября
Бывший главком ВСУ начал собирать сторонников перед президентскими выборами
Болгарская кухня: готовьте быстро и ешьте с удовольствием
В Индии на 90-м году жизни умер легендарный певец
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.