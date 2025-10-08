Словакия и Венгрия захотели сорвать планы ЕС на новые санкции против России

Венгрия и Словакия могут замедлить процесс принятия новых санкций Евросоюза против России, передает EUObserver. Это может привести к тому, что решение по 19-му пакету отложат до конца октября, когда состоится саммит лидеров ЕС.

Премьер Словакии Роберт Фицо может дотянуть их до саммита лидеров ЕС, — сказал один из дипломатов.

Венгрия, по данным издания, стремится добиться исключений из полного запрета на импорт российского сжиженного природного газа. Словакия, в свою очередь, хочет смягчить планируемые в ЕС ограничения на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Ранее Фицо заявил, что Европейской комиссии нужно отказаться от «антироссийских очков» и пересмотреть энергетическую политику в отношении РФ. Он сравнил отказ от российских энергоресурсов с «выстрелом в собственное колено», а план REPowerEU назвал «абсолютной глупостью».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хотел бы видеть Украину в качестве буферной зоны между Венгрией и Россией. Венгрии не нужна общая граница с Германией, Турцией и Россией, добавил политик.