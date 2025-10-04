Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 16:50

Орбан ответил, какая форма существования Украины устроит Венгрию

Орбан заявил, что Венгрия хочет сделать из Украины буферную зону

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Будапешт хотел бы, чтобы Украина существовала исключительно в качестве буферной зоны между Венгрией и Россией, заявил в интервью порталу Hetek премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, это отвечает стратегическим интересам государства. Орбан подчеркнул, что Венгрии не нужна общая граница с Германией, Турцией и Россией.

Хорошо то, что между Венгрией и Россией находится территория, которая теперь называется Украиной. Существование Украины отвечает стратегическим интересам Венгрии, — сказал глава правительства.

Ранее Орбан пригрозил судебным иском Европейскому союзу, если Брюссель попытается лишить страну права вето в вопросе вступления Украины. По словам политика, такие действия нарушат конституционные принципы объединения. Орбан убежден, что в Брюсселе хотят сменить действующее правительство Венгрии на парламентских выборах.

Вместе с этим венгерский премьер отметил, что страны Евросоюза в закрытых обсуждениях разделяют позицию Венгрии о сползании Европы к войне. Он также предупредил, что большинство европейских солдат вернутся с поля боя в гробах.

Венгрия
Виктор Орбан
Украина
Россия
