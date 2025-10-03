Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 11:36

Орбан раскрыл, чем для ЕС обернется отправка солдат на Украину

Орбан: европейские военные вернутся домой с Украины в гробах

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Большинство государств Евросоюза в закрытых обсуждениях разделяют позицию Венгрии о сползании Европы к войне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. По его мнению, большинство европейских солдат вернутся с поля боя в гробах. Политик отметил, что в публичных дебатах Будапешт часто поддерживает лишь Словакия, однако за кулисами число сторонников его точки зрения постепенно растет.

Все больше стран разделяют мнение Венгрии: мы скатимся к войне, и рано или поздно домой вернутся гробы с нашими молодыми людьми, — высказался премьер.

Ранее Орбан в ходе выступления перед началом саммита Евросоюза в Копенгагене заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент. По его словам, причиной станет всего лишь одна ошибка, допущенная какой-то из крупных держав.

Кроме того, премьер-министр Венгрии заявил, что Брюссель своими решениями по Украине намерен развязать войну. Политик раскритиковал обсуждаемые на саммите в Копенгагене инициативы ЕС как откровенно провоенные. Он подчеркнул, что будет твердо придерживаться позиции страны, но предупредил о военной угрозе в ближайшие месяцы.

Венгрия
Виктор Орбан
солдаты
военные
Евросоюз
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Депрессия»: адвокат о состоянии Газманова после похищения у него 600 млн
ПВО сбила пять «Нептунов» и более 900 беспилотников ВСУ за неделю
Кинокритик объяснил кассовый успех «Дракулы» в России
Армия России нанесла массированный удар по газовым объектам Украины
Мужчина оказался на столе хирурга после укуса от жены
«Будет уголовное дело»: адвокат Кузьмин о проблемах с законом у Орбакайте
В Дании забили тревогу из-за российского корабля у острова Лангеланн
В США рассказали, как Запад воспримет готовность России к дипломатии
Переставшего дышать ветерана СВО реанимировали во время полета в Москву
В Кремле рассказали о действиях Франции в стиле британских пиратов
В Госдуме оценили шансы США передать ракеты Tomahawk Украине
«Уголовный срок»: адвокат Кузьмин о наказании Пугачевой за интервью
«Снайпер ВСУ всадил мне пулю в голову»: боец рассказал о пережитом ранении
В Китае назвали точку невозврата в отношениях США и России
«Связаны руки»: политолог о поставках США военной помощи Украине
В Петербурге мужчина пытался въехать на территорию наркодиспенсера
Российские паралимпийцы выступят под флагом страны на важных соревнованиях
На Урале дети подожгли Монумент Славы и попали на видео
Полиция Петербурга объявила в розыск стрелков по окнам жилого дома
В Британии заявили о космической битве с Россией
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.