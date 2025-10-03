Орбан раскрыл, чем для ЕС обернется отправка солдат на Украину Орбан: европейские военные вернутся домой с Украины в гробах

Большинство государств Евросоюза в закрытых обсуждениях разделяют позицию Венгрии о сползании Европы к войне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. По его мнению, большинство европейских солдат вернутся с поля боя в гробах. Политик отметил, что в публичных дебатах Будапешт часто поддерживает лишь Словакия, однако за кулисами число сторонников его точки зрения постепенно растет.

Все больше стран разделяют мнение Венгрии: мы скатимся к войне, и рано или поздно домой вернутся гробы с нашими молодыми людьми, — высказался премьер.

Ранее Орбан в ходе выступления перед началом саммита Евросоюза в Копенгагене заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент. По его словам, причиной станет всего лишь одна ошибка, допущенная какой-то из крупных держав.

Кроме того, премьер-министр Венгрии заявил, что Брюссель своими решениями по Украине намерен развязать войну. Политик раскритиковал обсуждаемые на саммите в Копенгагене инициативы ЕС как откровенно провоенные. Он подчеркнул, что будет твердо придерживаться позиции страны, но предупредил о военной угрозе в ближайшие месяцы.