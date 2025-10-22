Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 11:50

Словакия поставила ЕС условие для поддержки новых санкций против России

Фицо: Словакия поддержит 19-й пакет санкций против РФ при учете ее требований

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, премьер-министр Словакии Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о готовности страны поддержать новый пакет европейских санкций в отношении России при определенных условиях, передает национальная телерадиовещательная корпорация STVR. В ходе своего выступления перед депутатами парламента он пояснил, что правительство одобрит 19-й пакет санкций, если итоговый документ предстоящего саммита ЕС будет содержать требования, выдвинутые словацкой стороной.

Если мы увидим [в документе] требования, которые мы продвигали, <…> я, вероятно, сообщу канцлеру [ФРГ Фридриху] Мерцу, что мы согласны с 19-м пакетом, — заявил премьер-министр.

Фицо уточнил, что Еврокомиссия уже пошла навстречу, пообещав пересмотреть предложение о запрете автомобилей с ДВС и уделить больше внимания энергетической помощи Словакии и Венгрии. Премьер-министр также отметил, что Словакия не станет блокировать принятие санкционного пакета, поскольку его содержание не затрагивает жизненные интересы республики.

Ранее Фицо заявил, что Европейской комиссии нужно отказаться от «антироссийских очков» и пересмотреть энергетическую политику в отношении России. Он подчеркнул, что отказ от российских энергоресурсов напоминает «выстрел в собственное колено», а план REPowerEU назвал «абсолютной глупостью».

