В России раскрыли, во сколько обошелся ЕС «газовый крестовый поход» Дмитриев: ЕС потерял €1,4 трлн из-за санкций против российских энергоресурсов

Евросоюз понес экономические потери свыше €1,4 трлн (131,4 трлн рублей) в результате санкционной политики против российских энергоресурсов, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X. Спецпредставитель президента России охарактеризовал эти действия как «газовый крестовый поход», приведший к росту цен на электричество и процессам деиндустриализации в странах ЕС.

Антироссийский газовый крестовый поход ЕС обошелся ЕС более чем в €1,4 триллиона, привел к высоким счетам за электроэнергию, деиндустриализации <…> и к улыбке [главы Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен, — написал глава РФПИ.

Ранее аналитический центр Bruegel сообщил о снижении поставок российского сжиженного природного газа в Евросоюз на 6,9% с начала 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Согласно данным организации, объем поставок приблизился к отметке 16,5 млрд кубометров.

Кроме того, замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил о возможности переориентации российских поставок сжиженного природного газа на Турцию и Египет в случае полного прекращения закупок со стороны Евросоюза. Эксперт отметил, что данная мера не окажет существенного влияния на экономическое состояние России.