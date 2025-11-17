Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 01:22

В Венгрии раскрыли, зачем Зеленский улетел в Грецию

Аналитик Кошкович: Зеленскому опасно оставаться на Украине из-за скандала

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Грецию может быть связан с обострением коррупционного скандала, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X. По его оценке, политику опасно оставаться на родине в текущей ситуации.

Ему очень опасно оставаться дома, учитывая его коррупционный скандал... — написал он.

Заявление прозвучало на фоне антикоррупционной операции, начатой Национальным антикоррупционным бюро Украины. В ходе нее были проведены обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом», а также у бизнесмена Тимура Миндича, которого считают приближенным к Зеленскому. НАБУ также установило, что средства, полученные от хищений в энергетической сфере, легализовывались через офис в центре Киева.

Ранее выяснилось, что Зеленский совершит срочный визит в Грецию для переговоров с местным премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Основной темой обсуждения станет передача украинской стороне зенитных систем противовоздушной обороны Patriot и истребителей Mirage. Киев рассчитывает получить две батареи комплексов ПВО из шести имеющихся у Греции.

Владимир Зеленский
скандалы
Греция
побеги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан ответил на предложение забрать Закарпатье у Украины
США столкнулись с последствиями из-за санкций Запада против России
В Венгрии раскрыли, зачем Зеленский улетел в Грецию
Названа предварительная причина убийства мальчика в Балашихе
«Больно смотреть»: что знаменитости говорят о «Звездах под капельницей»
Фаза Луны сегодня, 17 ноября: день удачи для ученых и озарений для всех
«Их становится все меньше»: планы ВСУ в районе котла в Купянске провалились
Рейтинг Зеленского катастрофически упал за неделю
Швейцария задобрила Трампа подарками для снижения пошлин
Назван топ-5 самых здоровых регионов России
Фицо поменял планы из-за вирусного заболевания
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 ноября 2025 года
Гороскоп на 17 ноября: важный шанс для Льва и день испытаний для Девы
Стало известно о нелепых потерях ВСУ вне боевых действий
Украинские артисты массово отказываются от концертов «Квартала-95»
Приметы 17 ноября: Еремин день — Ерема, сиди дома, защита от нечисти
Украинский офицер умер при странных обстоятельствах во время дежурства
Опубликовано видео уничтожения БПЛА «Баба-яга» в Белгородской области
Более 30 беспилотников сбито над шестью регионами России
Зверская расправа над ребенком в Балашихе: все версии, что известно
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.