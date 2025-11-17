В Венгрии раскрыли, зачем Зеленский улетел в Грецию

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Грецию может быть связан с обострением коррупционного скандала, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X. По его оценке, политику опасно оставаться на родине в текущей ситуации.

Ему очень опасно оставаться дома, учитывая его коррупционный скандал... — написал он.

Заявление прозвучало на фоне антикоррупционной операции, начатой Национальным антикоррупционным бюро Украины. В ходе нее были проведены обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом», а также у бизнесмена Тимура Миндича, которого считают приближенным к Зеленскому. НАБУ также установило, что средства, полученные от хищений в энергетической сфере, легализовывались через офис в центре Киева.

Ранее выяснилось, что Зеленский совершит срочный визит в Грецию для переговоров с местным премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Основной темой обсуждения станет передача украинской стороне зенитных систем противовоздушной обороны Patriot и истребителей Mirage. Киев рассчитывает получить две батареи комплексов ПВО из шести имеющихся у Греции.