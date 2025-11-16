Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 15:43

«Зимой отпустит»: Захарова колко ответила на «кошачий скандал» во Львове

Захарова сыронизировала в ответ на языковые претензии львовского публициста

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на возмущение украинского публициста Ильки Лемко использованием русскоязычного «мяу» во львовской рекламе вместо украинского «няв», сообщает KP.RU. Дипломат предложила успокоить украинца объяснением, что данное звукоподражание представляет транскрипцию английского meow.

Пусть успокоят украинского публициста, сказав, что данное контрактное «мяо» — это транскрипция английского meow. На последние две недели осени такого объяснения должно Ильке хватить. А зимой его отпустит, — сказала дипломат.

Ранее Захарова иронично высказалась о заявлении министра обороны Италии Гуидо Крозетто. Итальянский политик выразил признательность украинскому президенту Владимиру Зеленскому за то, что тот, по его словам, «смог найти в себе ресурсы для противодействия коррупции».

Кроме того, представитель Министерства иностранных дел России в ироничном ключе прокомментировала телефонный разговор канцлера Германии Фридриха Мерца и Зеленского. Она изложила свой вариант возможного диалога между политиками: в нем германский лидер просит вернуть украинских беженцев, а собеседник отвечает, что не в силах решить этот вопрос, и предупреждает о новых волнах миграции.

Мария Захарова
Львов
Украина
публицисты
коты
скандалы
