Публицист Анатолий Несмиян пополнил перечень иноагентов

Минюст включил в реестр иностранных агентов публициста и блогера Анатолия Несмияна, сказано на сайте ведомства. Отмечается, что он распространял недостоверную информацию о политике властей России, российской армии и осуждал СВО.

Также в перечень вошел адвокат Борис Кузнецов за то, что распространял информацию иноагентов. Кроме того, иностранным агентов признана активистка из Архангельска Олеся Кривцова. Она, по данным Минюста, сотрудничает с организациями, признанными нежелательными в РФ.

Ранее лидер общественного православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил, что певица Алла Пугачева заслужила статус иноагента после публичного поздравления лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука с наградой «Национальная легенда Украины». Он также предложил лишить Примадонну гражданства РФ.

Тем временем политолог Сергей Марков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что ему никто не сообщал о внесении в соответствующий реестр. Он предположил, что это может быть клевета. Он также выразил мнение, что за его попаданием в реестр могут стоять криминальные лица.