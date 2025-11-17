Фицо поменял планы из-за вирусного заболевания

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил запланированное обращение по случаю государственного праздника — Дня борьбы за свободу и демократию. Решение было принято в связи с ухудшением состояния здоровья политика, сообщает телеканал Markíza со ссылкой на представителей правительства.

Заместитель председателя правящей партии «Направление — социальная демократия» Эрик Калиняк пояснил, что причиной отмены обращения стало вирусное заболевание премьер-министра. Планировалось, что Фицо выступит с телевизионным обращением в воскресенье вечером. Ухудшение самочувствия премьера стало заметно еще в субботу.

До этого, 1 октября, Фицо не смог принять участие в неформальном саммите Европейского союза в Копенгагене по аналогичной причине. Также он отменял мероприятия на 18 сентября.

Ранее Фицо поддержал заявление президента США Дональда Трампа о российском и китайском лидерах Владимире Путине и Си Цзиньпине как о серьезных политиках, с которыми необходимо считаться. Глава правительства отметил, что американский глава привнес в международные отношения новые бизнес-подходы, отличающиеся от традиционных дипломатических методов.