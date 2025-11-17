Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 00:50

Швейцария задобрила Трампа подарками для снижения пошлин

Axios: Швейцария добилась снижения пошлин США, подарив Трампу золото и Rolex

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Швейцария добилась существенного снижения американских пошлин на свои товары после вручения персональных подарков президенту США Дональду Трампу, сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации Белого дома. Дипломатическая миссия с участием ведущих швейцарских бизнесменов состоялась после провала переговоров на высшем уровне.

Согласно данным издания, переломным моментом в торговом споре стал визит швейцарской делегации 4 ноября, в ходе которой Трампу были вручены золотой слиток весом 1 кг с гравировкой номеров его президентских сроков и настольные часы Rolex. Это произошло после того, как телефонный разговор президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер с американским лидером был охарактеризован как «катастрофический».

В состав делегации вошли руководители ведущих швейцарских компаний, включая главу Rolex Жан-Фредерика Дюфура и председателя люксового конгломерата Richemont Йоханна Руперта. По словам представителя администрации, подход был выбран с учетом того, что Трамп как бизнесмен предпочитает вести переговоры с представителями деловых кругов.

Трамп — бизнесмен, и ему нравится говорить о бизнесе с бизнесменами, — указано в сообщении.

Всего через несколько дней после встречи американская администрация объявила о снижении пошлин на швейцарские товары с 39 до 15%. Официальные представители Белого дома подчеркнули, что все полученные подарки были приняты в соответствии с законодательством — от имени будущей президентской библиотеки Трампа.

Ранее сообщалось, что экономическая политика Трампа может повлечь за собой увеличение государственного долга страны до $55 трлн. Также не исключен валютный кризис и экономический коллапс.

Дональд Трамп
золото
Швейцария
пошлины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан ответил на предложение забрать Закарпатье у Украины
США столкнулись с последствиями из-за санкций Запада против России
В Венгрии раскрыли, зачем Зеленский улетел в Грецию
Названа предварительная причина убийства мальчика в Балашихе
«Больно смотреть»: что знаменитости говорят о «Звездах под капельницей»
Фаза Луны сегодня, 17 ноября: день удачи для ученых и озарений для всех
«Их становится все меньше»: планы ВСУ в районе котла в Купянске провалились
Рейтинг Зеленского катастрофически упал за неделю
Швейцария задобрила Трампа подарками для снижения пошлин
Назван топ-5 самых здоровых регионов России
Фицо поменял планы из-за вирусного заболевания
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 ноября 2025 года
Гороскоп на 17 ноября: важный шанс для Льва и день испытаний для Девы
Стало известно о нелепых потерях ВСУ вне боевых действий
Украинские артисты массово отказываются от концертов «Квартала-95»
Приметы 17 ноября: Еремин день — Ерема, сиди дома, защита от нечисти
Украинский офицер умер при странных обстоятельствах во время дежурства
Опубликовано видео уничтожения БПЛА «Баба-яга» в Белгородской области
Более 30 беспилотников сбито над шестью регионами России
Зверская расправа над ребенком в Балашихе: все версии, что известно
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.