Швейцария задобрила Трампа подарками для снижения пошлин

Швейцария добилась существенного снижения американских пошлин на свои товары после вручения персональных подарков президенту США Дональду Трампу, сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации Белого дома. Дипломатическая миссия с участием ведущих швейцарских бизнесменов состоялась после провала переговоров на высшем уровне.

Согласно данным издания, переломным моментом в торговом споре стал визит швейцарской делегации 4 ноября, в ходе которой Трампу были вручены золотой слиток весом 1 кг с гравировкой номеров его президентских сроков и настольные часы Rolex. Это произошло после того, как телефонный разговор президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер с американским лидером был охарактеризован как «катастрофический».

В состав делегации вошли руководители ведущих швейцарских компаний, включая главу Rolex Жан-Фредерика Дюфура и председателя люксового конгломерата Richemont Йоханна Руперта. По словам представителя администрации, подход был выбран с учетом того, что Трамп как бизнесмен предпочитает вести переговоры с представителями деловых кругов.

Трамп — бизнесмен, и ему нравится говорить о бизнесе с бизнесменами, — указано в сообщении.

Всего через несколько дней после встречи американская администрация объявила о снижении пошлин на швейцарские товары с 39 до 15%. Официальные представители Белого дома подчеркнули, что все полученные подарки были приняты в соответствии с законодательством — от имени будущей президентской библиотеки Трампа.

Ранее сообщалось, что экономическая политика Трампа может повлечь за собой увеличение государственного долга страны до $55 трлн. Также не исключен валютный кризис и экономический коллапс.