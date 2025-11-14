Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 17:56

Швейцария и США пришли к неожиданному соглашению по пошлинам на товары

Правительство Швейцарии сообщило о снижении пошлин на товары для США на 15%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Швейцария снизила таможенные пошлины на товары местного производства для США, сообщает правительство конфедерации. Уровень упал с 39% до 15%. При этом швейцарская сторона поблагодарила в соцсети Х президента США Дональда Трампа.

Швейцария и США успешно нашли решение: тарифы США будут снижены до 15%. Спасибо президенту Трампу за конструктивное взаимодействие, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Белый дом может объявить о масштабных исключениях из действующих пошлин на фоне роста цен на продукты в стране. Мера также может затронуть некоторые из так называемых ответных мер, которые США ввели в апреле 2025 года.

При этом американские компании начали уменьшать скидки и отменять традиционные распродажи «черной пятницы». Такая ситуация сложилась на фоне введенных Трампом пошлин на товары из стран, которые поставляют сырье.

В России Верховный суд постановил, что резкое увеличение таможенной стоимости автомобиля для физического лица расценивается как неправомерное. Соответствующее решение было принято в рамках рассмотрения дела женщины, ввозившей подержанную машину из Южной Кореи.

