04 декабря 2025 в 13:10

С Киркорова взыскали задолженность по иску Росавтодора

ТАСС: с Киркорова взыскали более 12 тыс. рублей за проезд по платным дорогам

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Арбитражный суд Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова 4 170 рублей задолженности за проезд по платным трассам по иску Росавтодора. При этом пошлина составила 8 тыс. рублей.

Взыскать с ООО «Филипп Киркоров Продакшн» <…> в пользу государственной компании «Российские автомобильные дороги» задолженность за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12 в размере 2 085 рублей, неустойки в размере 2 085 рублей, а всего 4 170 рублей, — говорится в решении инстанции.

Ранее сообщалось, что актер Андрей Мерзликин и его жена, психолог Анна, задолжали крупную сумму московским коммунальщикам. По данным источника, речь шла о 162 тыс. рублей. «Жилищник района Очаково-Матвеевское» подал судебный приказ на девятерых человек. Мерзликину также в нужно было выплатить два штрафа ГАИ на тысячу рублей.

До этого певец Егор Крид рассказал о штрафе. Исполнитель объяснил, что такая мера принята из-за нарушения закона о тишине после того, как его концерт затянулся. Выступление в Москве помешало покою граждан.

