С Киркорова взыскали задолженность по иску Росавтодора ТАСС: с Киркорова взыскали более 12 тыс. рублей за проезд по платным дорогам

Арбитражный суд Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова 4 170 рублей задолженности за проезд по платным трассам по иску Росавтодора. При этом пошлина составила 8 тыс. рублей.

Взыскать с ООО «Филипп Киркоров Продакшн» <…> в пользу государственной компании «Российские автомобильные дороги» задолженность за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12 в размере 2 085 рублей, неустойки в размере 2 085 рублей, а всего 4 170 рублей, — говорится в решении инстанции.

