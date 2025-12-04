В Госдуме ответили, придут ли электронные паспорта на замену бумажным в РФ Депутат Нилов: электронные паспорта не придут на замену бумажным в России

Россия не станет полностью заменять бумажные паспорта электронными, поделился мнением с NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, данная инициатива преимущественно найдет позитивный отклик у представителей молодого поколения.

Идея хорошая и современная, она ориентирована прежде всего на современное, прогрессивное поколение. Но необходимо с уважением относиться к пожеланиям, позициям, возможностям и привычкам старшего поколения. Поэтому я считаю, что электронный паспорт может появиться, но только в качестве добровольного и параллельного цифрового документа. Такая ID-карта, безусловно, удобна. Однако у нас есть те, кто не пользуется такими технологиями или негативно к ним относится. Многие скептично смотрят на вопросы цифровизации, а также сохранения и защиты информации, — поделился Нилов.

Он отметил, что аналогичная реформа в России коснулась трудовых книжек. По словам депутата, при этом параллельно вся деятельность перешла в электронный формат и была интегрирована в систему персонифицированного учета.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб выступил с предложением заменить бумажные паспорта в России на единые электронные карты, которые будут содержать всю информацию о гражданине. По его словам, на эти карты можно добавить данные о здоровье, льготах и составе семьи.