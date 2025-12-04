В Госдуме раскрыли, что грозит смеявшимся над умирающей собакой ветеринарам Депутат Бурматов: смеявшимся над умирающим шпицем ветврачам грозит тюремный срок

Московским ветеринарам, которые надсмехались над умирающим шпицем и его хозяйкой, грозит до пяти лет тюрьмы, заявил НСН депутат Госдумы Владимир Бурматов. Скандал разгорелся после того, как в Сети появились соответствующие записи с камер видеонаблюдения ветеринарной клиники.

Они юридически убили эту собаку. Неоказание помощи трактуется как умышленное убийство, равно как если бы кто-нибудь зарубил животное топором. Эти персонажи прекрасно отдавали отчет своим действиям. К тому же там была группа лиц, что является отягчающим обстоятельством. Они могут получить до пяти лет тюремного заключения. Им грозит реальный срок, — отметил Бурматов.

Парламентарий назвал сотрудников клиники садистами и призвал закрыть ее. По его словам, он намерен обратиться в МВД и прокуратуру, чтобы добиться уголовной ответственности для ветврачей.

Ранее Бурматов заявил, что появление регламента о разведении домашних животных поможет убрать с рынка черных заводчиков. По его словам, сейчас в России нет ответственности за продажу животных неправильной породы.