Американский баскетболист отказался возвращаться в саратовский «Автодор» Баскетболист Терренс Эдвардс сбежал в США и отказывается возвращаться в Россию

Американский баскетболист Терренс Эдвардс не прилетел обратно в Россию после краткого визита на родину, сообщила пресс-служба саратовского клуба «Автодор». В заявлении говорится, что спортсмен уведомил команду о своем решении.

Баскетбольный клуб «Автодор» информирует о том, что игрок Терренс Эдвардс не вернулся в расположение клуба после краткосрочной поездки в США и уведомил о своем нежелании возвращаться в Россию. Клуб предпримет все необходимые меры, включая юридические, для защиты своих интересов по контракту с Эдвардсом, — сказано в сообщении.

Терренс Эдвардс, которому 23 года, выступал за саратовскую команду с августа текущего года. На текущий момент «Автодор» выступает в Единой лиге ВТБ.

