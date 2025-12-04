Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 13:44

Американист раскрыл цель повторной встречи Уиткоффа и Умерова

Политолог Дубравский: Уиткофф и Умеров должны найти компромисс по мирному плану

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Повторная встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с главой СНБО Украины Рустемом Умеровым будет проведена для поиска компромисса по мирному плану, который ранее предложил глава Белого дома Дональд Трамп, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, диалог состоится в связи с тем, что несколько пунктов предложенного соглашения принципиально не устроили Москву, о чем ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ротация делегаций для встречи с США — это абсолютно нормальная история, поскольку очевидно, что внутри украинской политики происходят определенные пертурбации, изменения состава администрации. Более того, коррупционный скандал сказывается на внешнеполитическом курсе страны. Встреча американских и украинских представителей должна состояться, потому что несколько пунктов мирного соглашения не устроили РФ, причем, видимо, принципиально. Песков сказал, что компромиссный вариант найти пока не удалось. Видимо, сейчас США попытаются устроить этот компромисс уже с украинскими властями, — пояснил Дубравский.

Ранее сообщалось, что закрытая встреча Уиткоффа и зятя Трампа предпринимателя Джареда Кушнера с Умеровым состоится 4 декабря. Местом проведения переговоров будет Майами (штат Флорида). Детали и повестка предстоящего обсуждения не раскрываются.

Украина
США
переговоры
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Остановить инициативу»: на Западе озвучили «суровую правду» о помощи Киеву
Турция призвала снизить градус напряженности в акватории Черного моря
Россия пообещала ответ на строительство завода для Украины в Дании
Диетолог напомнила о пользе мандаринов в зимний сезон
Родственники экс-жены Ефремова Качалиной скрывают место ее похорон
«Чувствуешь себя уверенно»: актер Ткаченко рассказал о своем «талисмане»
Врачи в Москве спасли девочку, проглотившую гелевый шар
В Севастополе сообщили об отражении атаки украинских БПЛА
Названа ошибка москвичей, попавших в больницу после травли тараканов
«Закон надо уважать»: Черчесов оценил идею расширения Fan ID
Захарова упрекнула Киев в игнорировании предупреждений Анкары о Черном море
«Вызывает много вопросов»: нарколог о пытках в подмосковном рехабе
Россияне массово жалуются на сбои в работе популярного маркетплейса
В администрации Путина назвали будущего «гиганта» мировой экономики
Корстин раскрыла, почему решила работать в Единой лиге ВТБ
Столичные росгвардейцы поймали напавшего на студентов мужчину
«Приоритет один»: в ГД ответили на вопрос об ограничении FaceTime в России
Партнер Ростеха разработал нейросеть для сокращения очередей на АЗС
Украинские дроны ударили по мирным жителям Белгородщины
Сыр в лаваше: простая и вкусная закуска на стол в любой день
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Россия

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.