Американист раскрыл цель повторной встречи Уиткоффа и Умерова

Повторная встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с главой СНБО Украины Рустемом Умеровым будет проведена для поиска компромисса по мирному плану, который ранее предложил глава Белого дома Дональд Трамп, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, диалог состоится в связи с тем, что несколько пунктов предложенного соглашения принципиально не устроили Москву, о чем ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ротация делегаций для встречи с США — это абсолютно нормальная история, поскольку очевидно, что внутри украинской политики происходят определенные пертурбации, изменения состава администрации. Более того, коррупционный скандал сказывается на внешнеполитическом курсе страны. Встреча американских и украинских представителей должна состояться, потому что несколько пунктов мирного соглашения не устроили РФ, причем, видимо, принципиально. Песков сказал, что компромиссный вариант найти пока не удалось. Видимо, сейчас США попытаются устроить этот компромисс уже с украинскими властями, — пояснил Дубравский.

Ранее сообщалось, что закрытая встреча Уиткоффа и зятя Трампа предпринимателя Джареда Кушнера с Умеровым состоится 4 декабря. Местом проведения переговоров будет Майами (штат Флорида). Детали и повестка предстоящего обсуждения не раскрываются.